Tschüss 2018

Katja Musafiri

Bestes Konzert: Leider kein einziges Live-Konzert geschafft in diesem Jahr, dafür aber unzählige Tiny Desk Concerts von NPR Music bei YouTube. Zu den besten gehören für mich Ibeyi, Jorja Smith und Florence and the Machine – ihr Berlin-Konzert wird 2019 dann Pflicht!

Bestes Buch: „Desintegriert euch!“ von Max Czollek

Bestes Musikvideo: „Apes**t“ von den Carters. Querverweise, Ästhetik, Message: top! Darüber musste ich allerdings immer wieder streiten, besonders mit Weißen und Männern.

Beste Ausstellung: Bei der Berlin Biennale mit dem Motto „We don’t need another hero“ habe ich – sowohl in den Werken als auch dahinter – so viele Schwarze Personen gesehen wie nie zuvor in einer Ausstellung. Allein deshalb hat sie den Titel in diesem Jahr verdient.

Persönlicher Fail des Jahres: „Black Panther“ habe ich immer noch nicht gesehen, obwohl der Film die komplette Schwarze Community geflasht hat. Aber das Jahr hat ja noch ein paar Tage!