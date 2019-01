Missy präsentiert: Charlotte Brandi

Charlotte Brandi, ehemalige Sängerin, Gitarristin und Keyboarderin des Indie-Duos Me And My Drummer, geht nach Veröffentlichung ihres Solodebütalbums „The Magician“ auf Tour.

— 04.04. — Naumanns, Leipzig

05.04. — Mehlhose, Erfurt

06.04. — Schon Schön, Mainz

07.04. — Ampere, München

08.04. — Chelsea, Wien

10.04. — Club Stereo, Nürnberg

11.04. — Nochtspeicher, Hamburg

12.04. — Silent Green, Berlin

14.04. — Beatpol, Dresden