Singlepremiere: Lafawndah „Daddy“

Man hätte erwarten können, dass sich Lafawndah noch ein wenig Zeit lässt mit der nächsten Bombe, doch sie beginnt das neue Jahr mit einem echten musikalischen Feuerwerk. Die Single-Auskopplung „Daddy“ aus ihrem Debütalbum „ANCESTOR BOY“, das am 22. März 2019 über ihr eigenes Label erscheinen wird, ist eine stimmungsvoll-dichte Mischung aus Pop- und Clubmusik. Irgendwie entspannend, irgendwie erotisch, vor allem aber brilliert der Song durch etwas fast schon Mystisches:

„Daddy didn’t tell you, he didn’t know, Mama couldn’t tell you but it’s time to know, now is the time for you to know“

Der Refrain greift diese Ahnung wie ein sich wiederholendes Mantra auf, doch es wird nie klar ausgesprochen, für welche Offenbarung die Zeit nun reif ist. Lafawndah beschäftigt sich in dem Song mit Ängsten um neues Terrain und gefährlichen Einsichten, sie vollzieht dabei die emotionalen Phasen eines Reifungsprozesses – die Intimität, das Lossagen des elterlichen Schutzes, die Angst.

„Daddy“ ist experimentalistisch und aufregend, es bietet bereits einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf „ANCESTOR BOY“, ein Album, das an Maximalismus kaum zu übertreffen sein soll und den Pop neu interpretiert. Lafawndah selbst sagte mal in einem Interview: „I grew up listening to non-western music, so pop music is what’s exotic to me.“ Das Album erkundet den Pop weder imperialistisch noch territorial. Die Halbägypterin Halbperserin durchläuft eine musikalische Geschichte zwischen Los Angeles, Mexico City, New York, London und Paris; und es lässt sich nur hoffen, dass sie nicht allzu schnell irgendwo ankommen wird.