Völliger Kontrollverlust

Von Josephine Apraku

„When I’m afraid of something, I make it my best friend, I wrap my arms around it, I study it, I learn, I love it. (…) It’s only scary when you’re on the outside looking in but when you’re smack dab in it it’s not scary“ – Jane Fonda

Mein neues Lieblingsgenre sind Geburtsvideos auf YouTube. Eigentlich ist es eher eine Obsession. Seit einigen Tagen gucke ich mir täglich diverse Videos an, in denen Menschen andere Menschen gebären. Nachdem ich nämlich in den letzten Wochen gearbeitet habe, als wäre ich eine größere Verfechterin des Kapitalismus als Dagobert Duck – meine Tauglichkeit als schwangeres Humankapital habe ich während dieser Zeit mehrfach unter Beweis gestellt –, habe ich nun etwas mehr Zeit. Diese Zeit verbringe ich zu großen Teilen im Bett – mein Bauch ist schwer, mein Rücken schmerzt – und gucke, wie gesagt, völlig fasziniert Videos von Geburten auf YouTube.