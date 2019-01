Das Ende der Geduld

© Amaal Said

In acht Kapiteln verhandelt die 1989 geborene studierte Litera-turwissenschaftlerin Reni Eddo-Lodge, die u. a. für „The Guardian“ schreibt, polemisch, geduldig und zugänglich strukturellen sowie institutionellen Rassismus in Großbritannien in all seinen Dimensionen. Dabei fokussiert sie insbesondere auf Anti-Blackness, also Rassismus, der spezifisch gegen Schwarze Menschen gerichtet ist. Während heute viele junge Menschen in Fragen sozialer Gerechtigkeit ihr Wissen aus Literatur und Blogs aus den USA beziehen und deshalb teilweise mehr über nordamerikanische Politik und Geschichte wissen als über das Land, in dem sie leben, bezieht sich Eddo-Lodge größtenteils auf ihre Heimat Großbritannien. Wie Schwarze britische Geschichte – angefangen bei der Versklavung Schwarzer Menschen 1562 bis hin zu rassistischer Polizeigewalt der Gegenwart – aussieht, erklärt sie in ihrem ersten Kapitel. Zur Recherche angestoßen hatte sie während ihres Studiums die Tatsache, dass Schwarze Geschichte nur in einem einzigen Seminar vor…