Hä, was heißt denn Gendersternchen?

Schon Mitte des letzten Jahrhunderts forderten Feministinnen, dass in der Sprache die weibliche Form abgebildet wird, und lieferten verschiedene Vorschläge. Es wurden unterschiedliche Varianten erwogen, beispielsweise durch Doppelschreibung wie „Liebe Leserinnen, liebe Leser“ oder mithilfe von Klammern, wie etwa „die Aktivist(inn)en“. Heute oft noch zu lesen ist das sogenannte Binnen-I (der/die AstronautIn). Für dieses setzten sich besonders die feministischen Linguistinnen Luise F. Pusch und Senta Trömel-Plötz ab Anfang der 1980er-Jahre ein.

Als sich die Queer Theory etablierte, wurde auch von der feministischen Sprache mehr gefordert. So stellte Steffen Kitty Herrmann 2003 in einem Aufsatz den Unterstrich als Mittel der Wahl vor (die_der Demonstrant_in). Die Lücke, die durch den Unterstrich am Ende eines Worts entsteht, sollte Platz schaffen, für alle, deren Geschlechtsidentität über das binäre Konstrukt von Mann und Frau hinausgeht. An sich ein ziemlich guter Einfall, allerdings wurde Kritik laut, dass der Unterstrich optisch eher wie eine Leerstelle wirkt und das Gemeinte unsichtbar macht. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Unterstrich zwar einen Raum eröffnet, der jedoch von der weiblichen und männlichen Wort­endung eingerahmt wird. Als gäbe es ein Spektrum verschiedener Geschlechtsidentitäten, das sich nur zwischen den Polen Mann und Frau abspielt und von diesen begrenzt wird. Das Sternchen hingegen ist optisch vielfältiger, weil es in diverse Richtungen weist und den Platz, an dem es steht, gewissermaßen entgrenzt.

Genau hier hat das Gendersternchen also seinen Glanzmoment: Es füllt den Raum aus – und zwar mit unendlichen Möglichkeiten, etwa für uns Journalist*innen. Das ergibt sich aus dessen Bezug zur Informatik, wo das Sternchen als Platzhalter für jedes und beliebig viele Zeichen benutzt wird. So schafft das Gendersternchen eine Ansprache, in der cis und trans Männer und Frauen gleichermaßen gemeint sein können wie Personen, die sich jenseits der Geschlechterbinarität identifizieren.

Obwohl das Sternchen offiziell beim Rat für deutsche Rechtschreibung und in der Redaktion des Duden noch nicht so richtig angekommen ist, nutzen nicht nur wir bei Missy diese Schreibweise gerne und so konsequent wie möglich.

Am Ende des Worts benutzen wir bei Missy hingegen im Singular bewusst kein Sternchen, auch wenn die angesprochene Person trans ist. Denn eine trans Frau ist eine Frau – und keine Frau*.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 06/18.