Der Artikel bezog sich auch auf einen Mann, den viele Schwarze Intellektuelle als ihren geistigen Ziehvater verstehen: James Baldwin (1924– 1987). Vor allem seine Essays liefern scharfe Analysen der US-amerikanischen Gesellschaft, in der Rassismus eine grausame Konstante

darstellt. Heute werden sie für ihre geradezu prophetische Aussagekraft gefeiert. Auch Barry Jenkins’ („Moonlight“) aktuelle Filmadaption von Baldwins Roman „If Beale Street Could Talk“ verweist auf die Kontinuität rassistischer Justiz und Polizeigewalt. Bald erscheint zudem eine deutschsprachige Übersetzung des Essaybands „The Fire Next Time“, der im Original 1963 veröffentlicht wurde.

Auf diesen bezieht sich auch Ta-Nehisi Coates, der oft als Baldwins geistiger Nachfolger gepriesen wird, in seinem Bestseller „Between The World And Me“. Wie in Baldwins Essay richtet sich Coates in Briefform an seinen männlichen Nachkommen. Dabei stellt sich „race consciousness“ als etwas dar, das von Männern an Männer weitergegeben wird.

Genau das ist der Wermutstropfen, der der ansonsten erfreulichen Baldwin-Rezeption dieser Tage anhaftet. So schwingt in ihr eine unver- hohlene Nostalgie, ähnlich wie in der eingangs erwähnten Fotostrecke, für den männlichen Intellektuellen des 20. Jahrhunder…