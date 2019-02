Soulfood: Selina Ursprung liebt Mezze Teller

©Privat

Ich mag es, wenn man viel Unterschiedliches auf dem Teller hat. Ich bin eine eher langsame Esserin, da ist es gut, wenn ich viel Verschiedenes probieren kann. Ich frühstücke auch sehr gern. Da gibt es von allem etwas: süß, salzig, man schmiert sich sein Brot, wie man will. So ein Frühstück mit Freund*innen, bei dem man lange zusammensitzt, das ist schön. Generell esse ich am liebsten in Gesellschaft. Ich koche auch gerne, aber ebenfalls nicht alleine. Alleine für eine größere Gruppe zu kochen, würde mich total stressen. Es gibt jetzt nicht das eine Gericht, das ich immer zubereite. Einfach mal ausprobieren. Aber Hummus mache ich gerne selber. Am besten ist eine Mischung aus kochen und essen gehen. Als ich in Berlin war, bin ich viel essen gegangen, einfach weil es da so viel günstiger ist als in der Schweiz. Aber wenn ich auswärts essen gehe, will ich dann auch wieder etwas Selbstgekochtes und selbst einkaufen gehen.





„Mit blauem Pulli und Falafel Fladenbrot“ (2018) von Mail Print-friendly