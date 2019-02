Pop und Quantenphysik

©Trevor Paglen Courtesy of the artist; Esther Schipper, Berlin; Andrew Kreps Gallery, New York

Bild- und Blickregime entsprechen in dieser Hinsicht ökonomischen und politischen Kräftebeziehungen. Auf ebenso originelle wie scharfsinnige Weise zeigen Steyerls Arbeiten – oft über unerwartete Gegenüberstellungen, etwa von Popkultur und Quantenphysik, europäischer Philosophie des 17. Jahrhunderts und heutiger Virtual Reali- ty –, wie erschreckend eng diese mit Staats- und Kriegsgewalt verflochten sind.

In der Ausstellung werden u. a. die Multimediainstallation „Hell Yeah We Fuck Die“ (2016) und der Film „Die leere Mitte“ (1998) zu sehen sein. Angesichts der anstehenden Veranstaltungen zum Thema 30 Jahre Mauerfall ist dieser Film besonders relevant, weil er sich mit den Veränderungen des Potsdamer Platzes in Berlin seit dem späten 18. Jahrhundert auseinandersetzt und aufzeigt, wie in jeder Ära unterschiedliche Gruppen von Menschen durch neue Grenzziehungen marginalisiert und unterdrückt wurden. Im konkreten Fall werden in den 1990er- Jahren Eingewanderte und Minderheiten in den Blick genommen, de…