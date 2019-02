Styleneid: Esra Karakaya

©Mirjam Klessmann

Gibt es ein Teil, das du besonders gerne trägst?

Ich trage natürlich immer mein Kopftuch. Wie ich es wickle, hat sich über die Jahre verändert und ist quasi mit mir gewachsen. Mein Kopftuch gibt mir Sicherheit. Die Wickelform, die ich nutze, ist nicht so gängig. Das ist etwas Besonderes für mich. Damit sage ich: „Das bin ich.“ Ich habe lange herumprobiert und schließlich herausgefunden, was sich für mich am besten anfühlt. Es gab aber keine Person, von der ich das gelernt habe.

Hast du Fashion-Vorbilder?

Nein, gar nicht! Es ist total schwierig, einen Style zu finden, mit dem ich mich identifizieren kann. Klassisch feminine Styles sind meistens nicht bescheiden genug für mich. Mit „bescheiden“ meine ich „modest“ im religiösen Sinn. Also etwas, das bis zu den Ellbogen bedeckt und womit kein Dekolleté zu sehen ist. Für solche Mode gibt es keinen Markt: feminin, bedeckt und manchmal etwas robuster. Die Alternativen dazu sind total bedeckte Styles, etwa ein…