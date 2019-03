Technologie ist nicht neutral

Interview: Ulla Heinrich

Dein neues Buch heißt „Die schönen Kriegerinnen“. Wer sind diese Kriegerinnen?

Die sieben ausgewählten Positionen sind sehr subjektiv und spiegeln den Weg wider, den ich in den letzten drei Jahren gegangen bin, nachdem ich die Arbeit in diesem Feld wieder aufgenommen habe. Als der Cyberfeminismus nach 2001 abgeflaut war, hatte ich mich von der Thematik abgewendet und war in anderen Bereichen wie dem Urheber*innenrecht unterwegs. Meine erste Tätigkeit der Wiederaufnahme war es, eine formale Selbstreflexion des 1997 von mir mitgegründeten „old boys network“ anzulegen, unsere Entwicklung nachzuvollziehen und Regeln der Entscheidungsfindung in einem Diagramm zu dokumentieren, um unsere Konstruktion besser zu verstehen. Danach wurde ich in verschiedene Länder eingeladen und habe die Autor*innen des Buchs und ihre Aktivitäten kennengelernt. Yvonne Volkart, die den Beitrag zu Techno-Ökofeminismus geschrieben hat, ist jedoch eine altgediente Cyberfeministin, mit der ich schon im „old boys network“ aktiv war.