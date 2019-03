„Zeigen, dass es anders geht“

©Hanadis Garage

Aber als Frau mit Tattoos wurde man früher ja schnell stigmatisiert. Du bist selbst sichtbar tätowiert, was machst du für Erfahrungen mit gesellschaftlicher Akzeptanz? Ich bin jetzt nicht am Hals tätowiert oder so, aber auf der Hand. In kleineren Orten kann es da schon vorkommen, dass man ein bisschen mehr angeglotzt wird. Wie das bei Männern ist, weiß ich ja nicht, vielleicht würde man sie dort genauso anglotzen. Bei ihnen könnte es jedoch eher heißen: Das sind Männer, die dürfen das. Bei Frauen gilt es schneller mal als zu viel. Aber hier in Hamburg ist das alles kein Thema.

Und wie sieht das kulturell aus? Dein Weg hat dich ja von Syrien über die USA nach Deutschland geführt. Klar, es gibt große kulturelle Unterschiede, was die Akzeptanz angeht! In meiner Kultur bin ich natürlich ein totaler Freak, die Verrückte, da geht das gar nicht. Wenn man in Deutschland geboren ist, hat man nicht so viel zu kämpfen, wenn man sich ein Tattoo wünscht. Da sagen Eltern vielleicht höchstens: „Ich mag eigentlich keine Tätowierungen. Aber du bist erwachsen, also mach, was du willst.“

Von dieser Perspektive aus gesehen: Findest du Tattoos sollten mehr mit politischer oder persönlicher Bedeutung verbunden sein? Oder ist es völlig ok, wenn jemand einfach nur aus ästhetischen Gründen ein Tattoo will? Da muss einfach eine schöne Mischung her. Ein paar Sachen findet man nur schön, mit anderen macht man eine Ansage. Ich glaube, anfangs macht man sich da noch viel mehr Gedanken. Das bemerke ich auch bei vielen Kund*innen, die wollen die Bedeutung der ganzen Welt in einem Tattoo. Die Katze muss noch mit und die Eltern und die Stadt, wo sie herkommen – alles soll ins erste Tattoo. Ich sag dann immer: Leute, ihr habt noch Zeit. Ihr habt viel Platz. Ihr könnt euch erst mal nur ein Tattoo aussuchen. Die anderen Themen kommen danach. Nach dem vierten Tattoo sagst du dir dann vielleicht einfach: Das Motiv ist voll schön, das mach ich mir jetzt einfach.

Weil wir gerade von Bedeutung sprechen, eine Frage aus persönlichem Interesse: Ich hätte gern ein Mama-Tattoo, das die Liebe zu meinem Kind ausdrückt. Findest du so was total cheesy? Du bist ja auch Mutter, hast du selbst eins? Ich will auch unbedingt ein Mama-Tattoo! Ich werde mir eine Zeichnung meiner Tochter tätowieren. So eine tolle Kinderzeichnung, das gefällt mir. Bevor ich selbst ein Kind hatte, dachte ich auch noch: Alter, was soll das denn? Aber inzwischen finde ich es cool und will es selbst unbedingt.

Gibt es denn gerade feministische Tattootrends? Das eine feministische Symbol fällt mir da nicht ein. Es gibt aber immer mal Modemotive. Eine Weile waren z. B. Eulen sehr beliebt. Auf den Conventions gibt es auch oft ein Wannado, das alle haben wollen. Lasst euch überraschen, was wir für die „Ink about it!“ alles gezaubert haben. Das ist jetzt nicht so in your face wie ein kaputtes Hakenkreuz oder sowas. Wir sind alle eher künstlerisch und ziemlich kreativ. Bei unseren Motiven muss man manchmal auch zweimal nachdenken.



Gibt es eigentlich auch Motive, die du ablehnen würdest? Klar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will ein Tribal oder so was, dann mache ich das natürlich nicht. Wir machen einfach nur unsere Kunst – damit sind wir sehr speziell. Das finde ich auch cool: Jeder hat seine Nische, jeder macht sein Ding – da muss man jetzt nicht alles machen, ne.