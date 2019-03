Gut gebrüllt, Löw*innen!

Technocandy ©Frederik Müller

Das klingt erst mal traumhaft und nach einer konkreten, nachvollziehbaren Forderung. Doch die Klausel macht nicht allen Mut, sondern schürt auch große Ängste, z. B. in der Verwaltung am Theater Oberhausen. Diese weigert sich vehement dagegen, dem freien Künstler*innenkollektiv Technocandy einen Arbeitsvertrag (inklusive Klausel) für ihre Produktion „Schaffen“ auszustellen. Wie die „taz“ vor einigen Wochen berichtete, sieht Verwaltungsleiter Jürgen Hennemann den Vertragspartner Theater als „unangemessen benachteiligt“. Da könnte ja jeder kommen und einfach so die Rassismuskarte ziehen – als ob das den Betroffenen so viel Spaß machen würde.

An dieser Stelle also die brennende Frage: Wovor habt ihr wirklich Angst, liebe Menschen in der Verwaltung? Dass euch etwas weggenommen wird? Glaubt ihr wirklich, nur weil Rassismus laut des (äußerst streitbaren) Deutschen Grundgesetzes (Artikel 3) gesetzlich verboten ist, sind die Betroffenen per se davor geschützt? Soll es außerdem jedes Mal zu einem Streit vor Gericht kommen, bei dem der betroffenen Person erklärt wird, was rassistisch ist und was nicht?

Die Klausel motiviert dazu, Vorfälle vorerst intern zu klären und zu berücksichtigen, was die betroffene Person braucht, um weiterarbeiten zu können, insofern sie das will. Sie ist ein notwendiges Übel und hoffentlich gekommen, um nicht zu bleiben. Wie der Feminismus: So leidenschaftlich ich Feministin bin, umso lieber würde ich es nicht sein müssen. Und genau das ist der Punkt, den die Klausel schmerzhaft und unmissverständlich berührt: Es geht nicht um eine Strafe, sondern eher um eine Belohnung. Doch bevor es süß wird, ist die Frucht bitter. Zuerst muss anerkannt werden, dass Rassismus in dieser Gesellschaft tagtäglich existiert, also auch jene Menschen mit einschließt, die nicht direkt davon betroffen sind. Julia Wissert sagte kürzlich in einem Interview: „Die Person, die sich so äußert, ist ja Teil einer strukturell rassistischen Gesellschaft. Wenn sich Menschen so äußern, ist das einfach Ausdruck dessen, dass es zu wenig Sensibilisierung gibt. Die Antwort der Klausel darauf sollte keine Rüge, sondern Aufklärung sein.“