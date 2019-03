©Michael Lavine

Weniger rau und punkig als auf „Rips“ zelebrieren Ex Hex auf „It’s Real“ melodischen Rock typisch amerikanischer Spielart: Also sagen wir, The Donnas und Heart sind eher Schwestern im Geiste als Sleater-Kinney oder Hole. Neben Laura Harris‘ enorm präsentem Schlagzeug dominieren Timonys Riffs und Soli die Songs und machen klar, warum sie erklärtes Vorbild junger Künstlerinnen wie Snail Mail ist: Timony kommt es nicht aufs Posing an, Rock ist die Basis, aber nicht die Bibel. Der Opener „Tough Enough“ spielt mit Garagenbeat und Lederjackenimage, in „Good Times“ und „Want It To Be True“ klingen vor allem beim Schlagzeugsound Sixties-Reminiszenzen an, während die Single „Cosmic Cave“ ein echter Dance-Hit ist, funkelnd und leuchtend wie ein Song von Blondie. Dass Ex Hex sich offensichtlich kein bisschen darum scheren, angesagt oder modisch zu klingen, sondern einfach die Musik machen, auf die sie Bock haben (und die eben stark nach den frühen Neunzigern klingt), wird sie für manche hoffnungslos outdated wirken lassen – und für die anderen als the real deal.

Ex Hex „It’s Real“

Merge Records