Selbst schuld?

© Suhrkamp Verlag

Warum ist das so? In ihrer umfangreichen, detaillierten Analyse „Down Girl“ erklärt Manne die soziale Funktion von Misogynie, die nicht mit Sexismus gleichzusetzen ist. Sexistische Handlungen sind die sicht- und fühlbaren Auswirkungen patriarchaler Strukturen; Misogynie ist die Basis des Systems, sie stellt sicher, dass die Herrschaftsverhältnisse dort bleiben, wo sie sich seit vielen Jahrhunderten befinden: bei Männern. Wobei sich Misogynie nicht nur in aktiver Unterdrückung äußert: Auch stereotype Hervorhebungen angeblich weiblicher Eigenschaften wie Fürsorge für die Familie oder die „besondere Begabung“ für Haushaltstätigkeiten tragen zur Erhaltung einer Gesellschaftsform bei, die Männern nutzt und Frauen degradiert. Dieses System ist von allen Geschlechtern so verinnerlicht, …