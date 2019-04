Trolle & Bots

Von Ulla Heinrich

Das Internet ist für queere Jugendliche, People of Color, FLINT-Personen und feministische Aktivist*innen ein ambivalenter Ort. Es bietet Räume, sich zu artikulieren und zu organisieren, doch gleichzeitig zeigen immer mehr Studien, dass gerade diese Gruppen im Netz am häufigsten von Hate Speech und Diskriminierung betroffen sind.

Zusätzlich zum Hass einzelner menschlicher Trolle – Personen, deren Kommunikation im Netz allein darauf abzielt, eine negative und emotionale Reaktion beim Gegenüber zu provozieren – beteiligen sich auch programmierte Bots an Interaktionen in den Sozialen Medien. Der Begriff „Bot“ kommt von Roboter und steht für ein Computerprogramm, das in Bezug auf die Adressat*innen selbstständig agiert, jedoch von einem Absender zentral gesteuert wird. Bots spielen in der digitalen Welt eine immer komplexere Rolle und sind nahezu unkontrollierbar. Zum Einsatz kommen sie etwa als Chatbots im Servicebereich, die Kund*innenfragen automatisiert beantworten.