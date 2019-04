„Es geht um uns“

Der Rom*nja Power Month bedeutet Sichtbarkeit. Wir wollen in der Gesellschaft sichtbarer werden mit unseren Geschichten. Er bedeutet aber auch zu kämpfen, denn es gibt noch sehr viel für uns zu tun (wie für alle marginalisierten Menschen), auf dem Weg zu politischer, ökonomischer und sozialer Gerechtigkeit. Letztendlich bedeutet er aber auch, dass wir uns feiern. Unsere Identitäten und uns bei den Treffen gegenseitig bestärken. Das ist ein großer Teil unserer Community-Bildung.

Marie Presecan ist Fotografin, Künstlerin und Aktivistin.

Wenn ich als queere Roma Person homophone Situationen in meinem Leben erlebe, erkenne ich wiederholt, dass diese in der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern verwurzelt sind. Verachtung, Mitleid, Spott, mir ins Gesicht lachen – dies erlebe ich, wenn mein Feminismus in einer Geste, in meinem Lachen oder durch meine Kleidung an die Oberfläche dringt/erkannt wird. In diesen Momenten merke ich, dass unser Schicksal sich mit dem der Romnija Frauen ähnelt. Ihre Sichtbarkeit ist essenziell für uns LGBTQI Personen. Opre Rom*nja!

Laszlo Farkas alias ‘gypsyrobot’ ist DJ und Künstler.

Wir kämpfen online für die Anerkennung der Gleichwertigkeit von Rom*nija und Sinti*zza und gegen den politischen Rechtsruck. Der Rom*nja Power Month ist wichtig für uns, da wir bei der Onlinerecherche, oft auch in Hate Storms, alleine da stehen. Die Verbindung mit Betroffenen und Aktiven gibt Kraft für gemeinsame Ziele. Aus einer Facebookgruppe und einem Bündnis heraus versuchen wir, auf Klischees, Vorurteile und rassistisch abwertende Begriffe, wie auf die noch heute leider vielerorts prekäre Situation von Roma in Europa, aufmerksam zu machen und dem entgegenzuwirken. Rassistische Ressentiments gegen Sinte*zza und Rom*nija reichen von der Mitte der Gesellschaft bis hin zu antirassistischen Organisationen. Jüngst mussten Roma bei pogromartig gewaltsamen Übergriffen in Frankreich und Italien erleben, was das Verbreiten von Fake News und Hass im Netz anrichten kann. Menschen starben und kaum jemand schien es zu interessieren.

Sonja Kosche betreibt Medienmonitoring und dokumentiert die Berichterstattung und Diskussionen gegen Sinte*zza und Rom*nija im Netz.