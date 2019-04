Ein Instrument der Bewegung

Der Film wurde zur Eröffnung des Istanbul Film Festivals gezeigt und es gab weitere Vorführungen dort. Warum wolltet ihr die Deutschland-Premiere beim #disPlaced-#rePlaced Festival machen?

Wie du schon sagtest, anatolische Gastarbeiter kamen oft mit ihrer Saz nach Deutschland. Das Instrument ist insofern selber displaced-replaced. Und auch die Ursprünge der Saz reichen von nomadischen Turkvölkern aus Zentralasien über kurdische Völker von Mesopotamien bis Iran bis hin nach Indien. Dieses Instrument hat eine Geschichte der Bewegung.

Und ich selbst bin ja auch ein Kind von Immigrant*innen, wurde in Österreich als Tochter einer polnischen Mutter und eines tschechischen Vaters geboren. Ich bin displaced von der osteuropäischen Kultur nach Österreich und replaced in der in Berlin verhangenen anatolischen Kultur. Als Stammgast sozusagen. Ich fühle mich europäisch, aber fühle mich auch nicht fremd gegenüber der anatolischen Kultur.

Du sagst, Heimat ist, wo ich Saz spielen kann. Ein schöner Gedanke, aber meinst du, es können auch Schwierigkeiten entstehen, wenn wir „rePlaced“ sind?

Meiner Erfahrung nach gibt es in jedem Kulturkreis viele politische und soziale Schichten. Man muss aufpassen, dass man nicht automatisch in irgendeine Schicht fällt. Die Menschen aus der Türkei, die in Berlin leben, haben z. B. oft eine politische oder soziale Zuordnung. Da gibt es klar definierte Gruppen. Das ist manchmal gefährlich.

Denkst du, die Saz als Instrument ist auch ein Symbol des Widerstands der Menschen, die aus Anatolien kamen und nun in Deutschland oder Europa leben?

Momentan nicht. In den 70er-Jahren war die Saz Ausdruck des Widerstands in der Türkei. Die Menschen spielten Saz, um Kritik an der Regierung zu üben. In Deutschland ist die Saz eher ein Stück Heimat, die man mitgenommen hat. Manche beten damit, manche feiern damit. Und die Saz ist definitiv ein Instrument, das die Menschen zusammenbringt, die in den Texten ihre Erfahrungen und Geschichten teilen, begleitet von der Saz.

Wie hast du dich gefühlt während deiner Reise von Berlin bis ins legendäre Khorassan im Grenzgebiet von Afghanistan und dem Iran?

Für mich war es sehr interessant und hat mir Augen und Ohren geöffnet. Mittlerweile ist die Saz ja auch sehr präsent in Europa. 2013 wurde sie z. B. in Berlin zum Instrument des Jahres gewählt. Es war sehr spannend, in ein Dorf in Anatolien zu fahren und zu wissen, dass die Großeltern meiner Freunde in Berlin aus diesem Dorf kommen.

Vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch, Petra.

Danke dir auch.

„Saz“ wird am 11.04. im Rahmen des Festivals #disPlaced-#rePlaced 2 im Radialsystem gezeigt. Der Film wird um 18:00 Uhr auf Türkisch und um 20:30 Uhr auf Deutsch gezeigt, jeweils mit englischen Untertiteln. Im Anschluss an das Filmscreening präsentiert Petra Nachtmanova zwei Stücke auf der Saz.