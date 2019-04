Drinnen und draussen

Protokoll: Sonja Eismann

Illustration: Stefhany Y Lozano

Ro-Marie Ott: In unserem Praxiskollektiv gibt es keine Hierarchien. Alle verdienen zwölf Euro die Stunde, egal ob Ärztin, Arzthelfer oder Putzkraft. Jeden Tag kocht eine*r von uns und wir essen zusammen – in einer Stunde bezahlter Arbeitszeit. Einmal im Jahr fahren wir für ein Wochenende gemeinsam weg. Alle haben dreißig Tage Urlaub und Anspruch auf eine bezahlte Fortbildung im Jahr. Ich bin jetzt 79 und arbeite seit dreißig Jahren hier. Das Praxiskollektiv funktioniert, weil wir einander vertrauen. So erstellen wir unsere Dienstpläne komplett selbstständig und entscheiden alles im Plenum. Für mich gibt es nichts anderes, ich würde nirgendwo anders arbeiten.