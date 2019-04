Flexibel hin- und hergeschoben

Von Friederike Mehl

Daria ist Mitte zwanzig und führt ein turbulentes Leben. Mit 15 hat sie die Schule geschmissen und ist aus ihrem gewaltvollen Elternhaus abgehauen. Nachdem sie ihr Geburtsland Polen verlassen hat, lebt sie in verschiedenen europäischen Städten. Dort hält sie sich in der alternativen Szene über Wasser. Nun will die junge Frau noch einmal von vorn beginnen. Als sie an der Kvarnby Comics School, einer Kunsthochschule in Malmö, angenommen wird, sieht sie ihre Chance gekommen. Sie zieht in die südschwedische Stadt, findet ein WG-Zimmer und hat schnell Zugang zur Punkszene vor Ort.