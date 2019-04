Hä? Was heißt Postkolonial?

Der rund fünf Jahrhunderte andauernde europäische Kolonialismus wurde von den Täterstaaten bis heute nicht aufgearbeitet. Er hat u. a. zwölf bis 13 Millionen verschleppte Afrikaner*innen, die Schaffung nachhaltiger wirtschaftlicher Abhängigkeitsverhältnisse, die Zerstörung vorkolonialer Gesellschaftssysteme und Rassismus, wie wir ihn heute kennen, zu verantworten.

Postkoloniale Ansätze rücken in den Fokus, wie koloniale Narrative, Denkmuster und Wissensproduktion Kolonialismus ideologisch legitimierten. Kolonialismus wird mit seinem Höhepunkt in der Epoche der Aufklärung als Phänomen begriffen, das nicht als Verirrung der ansonsten emanzipatorischen Blütezeit zu betrachten ist, sondern als tief in das Aufklärungsprojekt eingeschrieben.

Theoretiker*innen verschiedener postkolonialer Schulen ist gemein, dass sie Kolonialismus als fortwährenden Prozess betrachten, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind. Dabei beachten sie, dass (neo-)koloniale Gewalt auch weiterhin ökonomisch, militärisch und diskursiv ausgeübt wird. Sie machen sichtbar, dass der (Neo-) Kolonialismus auf einer vermeintlichen weißen, westlichen Überlegenheit basiert. Ein klassisches Thema postkolonialer Politikwissenschaft ist bspw. die Kritik an der Rhetorik, die militärische Interventionen der NATO im Irak oder in Afghanistan begleitet. Die Rechtfertigung dieser Interventionen knüpft dabei an Begründungsmuster alter Erzählungen des „barbarischen“, „zivilisationsfeindlichen“ Orients an, der vom Westen gebändigt (demokratisiert) werden muss. Den Irak zur „Achse des Bösen“ zu zählen (George W. Bush) oder „Deutschland am Hindukusch verteidigen“ zu wollen (Peter Struck), könnte man mit Edward Saids Schlüsselkonzept des Orientalismus demaskieren. Said versuchte sichtbar zu machen, dass der „Orient“ bloß ein Fantasiekonstrukt ist, um den Westen für zivilisatorisch überlegen zu erklären.