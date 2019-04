Gibt es Widerstands- und Empowermentmomente in eurer Inszenierung?

Frederika: Wir spielen bewusst mit Elementen wie verführerischen Blicken, Catwalk, Stripping usw. Manche würden vielleicht sagen, wir reproduzieren Frauen als Sexobjekte. Was wir mit „Poseur“ aber machen, ist, die Macht dieser Elemente zu untersuchen und die möglichen Attacken auf das Patriarchat darzustellen. Ich bin mit Sexualität und deren Darstellung auf der Bühne bisher anders als Lena umgegangen. Für mich persönlich ist bereits unser offener Dialog und natürlich das Ergebnis als Ganzes Empowerment.

Lena: „Poseur“ war für mich eine unglaublich transformative, persönliche und kreative Reise. Einer der empowerndsten Aspekte sind die Zusammenarbeit mit Frederika und die Gespräche darüber, wie sich Sexismus und Rassismus in unserem beruflichen oder romantischen Leben manifestieren. Häufig präsentiere ich Frederika während unserer Proben sehr radikale Theorien über sexuelle Ermächtigung. Sie stimmt nicht immer mit mir überein, aber ist sehr offen und unterstützt meine Ideen. Dies ist eine so persönliche Geschichte, dass es für mich wichtig war, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der meine kreative Vision respektiert und versteht. Angesichts der Tatsache, wie oft Frauen falsch dargestellt werden, fühlt sich unsere Zusammenarbeit wie der ultimative Akt der Selbstbestimmung an.

Welche Botschaften wollt ihr dem Publikum mitgeben?

Frederika: Das Machtverhältnis zwischen „Watching and be watched“ ist gar nicht so einfach, wie es auf dem ersten Blick so aussieht. Durch „Poseur“ möchten wir die Zuschauer*innen daran erinnern. Bleibt wachsam, der Gradwechsel kann sehr schnell stattfinden. Darüber hinaus wollen wir vor allem, dass eine neue, sichere Kultur geschaffen wird.

Lena: Ich hoffe, die Öffentlichkeit erkennt, dass sie Mitschuld an der Kultur trägt, in der wir leben, die voller Mitgefühl oder voller Grausamkeit sein kann. Angesichts der Allgegenwart des Internets ist jeder ein potenzielles Opfer oder Täter. Aus diesem Grund ist es in unserem Interesse, sichere Räume zu schaffen, in denen Frauen – und Menschen aller Identitäten – sich ohne Gefahr vor Bestrafung selbst oder sexuell ausdrücken können.

Die Performance „Poseur“ wird erstmals zur Eröffnung des Expo Festivals am 28.04. am English Theatre Berlin aufgeführt.

Regie: Frederika Tsai

Performance: Lena Chen