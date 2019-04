Soulfood: Svenja Gräfen liebt Pizza

Protokoll: Anna Mayrhauser

Eigentlich esse ich alles gern, was vegetarisch und kein Staudensellerie ist, aber manchmal finde ich es anstrengend, darüber nachzudenken, was ich denn als Nächstes einkaufen und essen könnte. Selbst zu kochen stresst mich eher, statt mich zu entspannen, obwohl ich gar nicht so schlecht darin bin. Viel zu oft bin ich einfach schon zu hungrig, wenn ich mit dem Gemü- seschnippeln anfange, und dann macht es wenig Spaß. Außerdem mag ich es nicht, nach Rezept zu kochen, daher ist auch mein Repertoire etwas beschränkt. Zum Glück kochen Freund*innen oder mein Partner oft für mich. Oder ich hole mir einfach schnell was. Denn besonders wenn ich schreibe, passiert es mir häufiger, dass ich die Selfcare vernachlässige und viel zu spät merke, dass ich noch nicht gefrühstückt oder seit Stunden nichts gegessen habe. Dann muss es fix gehen, bevor ich hangry werde.