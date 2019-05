„Señor Bolsonaro, fuck you. Ich bin Pussy Riot!“

„Hier in Argentinien funktioniert es vielleicht auch ohne Punk, eure feministischen Mobilisierungen sind größer als alles, was ich bisher gesehen habe.“ Es ist die erste Lateinamerika-Tour des russischen Performancekollektivs und an der Pressekonferenz in Buenos Aires nehmen Vertreter*innen aller großen Medien teil. Im Publikum: hauptsächlich junge Frauen und Queers, die Tolokónnikovas punkige Attitüde abfeiern, sich anfangs aber vor allem über das Setting des Niceto Club und den übertriebenen Eintrittspreis von umgerechnet 17 Euro aufregen. Viel Geld in Zeiten der sogenannten Macrisis, der Fusion aus dem Wort „Krise“ mit dem Namen des argentinischen Präsidenten Mauricio Macri. Über der Bar blinken Logos von Red Bull und argentinischen Banken, die Drinks sind unbezahlbar. Ob Tolokónnikova sich das so vorgestellt hat? Die feministische Crowd von Buenos Aires ist trotzdem gekommen, um sich einen Eindruck von der politischen Situation in Russland zu verschaffen.

„Wir kommen aus der antifaschistischen Undergroundszene Moskaus. Masken zu tragen gehört zu unserem Selbstverständnis. Denn es geht um die Ideen hinter den Aktionen, nicht um die Einzelpersonen und ihre Gesichter.“ Tolokónnikova hat mittlerweile ihre Vermummung abgelegt. Als sie 2012 bei der Performance des sogenannten Punk Prayers in Moskau festgenommen wurde, verlor sie im darauffolgenden Gerichtsprozess ihre Anonymität. Ungewollt wurde sie so in den Medien zu einem der Gesichter von Pussy Riot. Jetzt nutzt sie diese Öffentlichkeit, um über die Situation in russischen Straflagern zu sprechen, über die vielen Stunden Zwangsarbeit, über die psychologischen Effekte des Prozesses, die Einschüchterungsversuche.

„Das Schwierigste ist, nie langfristige Pläne machen zu können. Ich lebe mit der Gewissheit, jederzeit wieder im Knast zu landen oder zumindest im Krankenhaus. Und die einzige Lösung ist, sich zu organisieren und kollektiv mit dieser Angst umzugehen.“ Noch immer fährt sie regelmäßig über 4000 Kilometer mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau zum Straflager in Krasnojarsk, um ihre ehemaligen Mitinhaftierten zu unterstützen – und wird dabei manchmal an der Bahnstation von Sicherheitskräften mit Tränengas empfangen. Die sibirischen Straflager, Putin und der Kreml scheinen an diesem spätsommerlichen Sonntag in Buenos Aires zunächst ganz schön weit weg. Dennoch gelingt es, im Laufe des Abends die feministischen Kämpfe und unterschiedlichen Kontexte zu verbinden.