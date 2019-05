Die Türsteherin

Seit wann arbeitest du als Türsteherin?

Ich bin durch den Techno zur Türsteherei gekommen und stand in subkulturellen Kreisen schon vor zehn Jahren immer mal wieder an der Tür. Mittlerweile ist die Gästebetreuung mein Hauptjob. Ich arbeite für verschiedene Läden, Clubs und Großveranstaltungen mit bis zu 10.000 Gästen.

Du bist Teil eines feministischen Türsteher*innen- Arbeitsverbundes. Was zeichnet euch aus?

Vor drei Jahren haben wir uns zusammengeschlossen, inzwischen besteht unser Team aus etwa dreißig Personen. Wir wollen eine positive Atmosphäre auf unseren Veranstaltungen schaffen und arbeiten explizit antirassistisch und antisexistisch. Unsere Gäste können unseren Service in unangenehmen Situationen in Anspruch nehmen. Es soll keine Gefahr von Türsteher*innen ausgehen, sondern ein Hilfsangebot, die Gäste sollen mit einem guten Gefühl auf Partys gehen. Wir sind immer ansprechbar.