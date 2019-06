Now and Then: Tillie Walden über Sophie Yanow

Protokoll: Jana Sotzko

Sophie Yanow ist eine queere Comiczeichnerin, die sich sowohl mit autobiografischen als auch politischen Themen auseinandersetzt. Ich habe ihre Arbeiten entdeckt, als ich ungefähr 17 Jahre alt war, also zu jener Zeit, als ich selbst mit dem Comiczeichnen begann. Als ich später am Center of Cartoon Studies in Vermont studierte, unterrichtete Sophie dort gerade als Stipendiatin. Später belegte sie selbst noch Kurse, war also schrägerweise in dieser höhergestellten Position, als wir uns kennenlernten, und wurde dann zu einer Kommilitonin und Freundin. Weil ich zuerst ihre Arbeiten kannte, war es anfangs seltsam, sie persönlich zu treffen.

Ich hab damals sehr zu ihr aufgeschaut.