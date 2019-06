Schön also, aber nicht sexy. Warum ist das Bild von Schwangeren unvereinbar mit aktiver Erotik, einer promisken Lebensweise oder auch nur einem unverbindlichen Flirt? Haben die überhaupt Sex? Das ist doch sicher komisch mit einem Baby im Bauch. Der Fortpflanzungszweck ist ja auch bereits erfüllt. Schwangere gelten außerdem als „in festen Händen“. Wenn schon Sex, dann bitte ausschließlich innerhalb der romantischen Zweierbeziehung, in der das Küken sein Nest finden wird. Wer schwanger ist und flirtet, sucht – Alarm! – vielleicht nur auf den letzten Drücker ein zweites Elternteil.

Der schwangere Normkörper gilt aber durchaus als schön und sinnlich, nur eben nicht als verführerisch. Das Ideal ist die bildhübsche Frau, die verträumt auf ihren Babybauch herabschaut – eine mariengleiche, reine Gestalt umgeben von einer magischen Aura der Mütterlichkeit. In all diesen Zuschreibungen finde ich mich nicht wieder. Ich habe gerade sogar mehr Lust auf Sex und sehr intensive Orgasmen. Mein Kind bekomme ich in einer Co-Elternschaft mit David, einem guten Freund von mir. Gleichzeitig lebe ich in einer Beziehung mit Leo, die offen ist für sexuelle oder romantische Begegnungen mit anderen Menschen. Meinerseits spricht also wirklich nichts gegen Dating – außer Normvorstellungen, die so mächtig sind, dass sie selbst in queerfeministische Kreise wirken. Auch in mir selbst! In meinem neuen Online- Dating-Profil kann ich angeben, ob ich Kinder habe oder zukünftig mal haben möchte. Die Option „schwanger“ gibt es nicht. Ich lasse das Feld frei. Ich bekomme viele Likes, Matches und Messages – vereinzelt durchaus reizvolle. Ein Treffen wage ich aber nicht. Zu groß ist die Angst vor dem Moment, wenn die Bombe platzt.