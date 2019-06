Kritik der Bescheidenheit

Auch die Medien berichteten breit darüber: „HipHop im Hijab“, titelte die „FAZ“ vor einigen Wochen, von einer „islamischen Ausstellung in Frankfurt“ war vielerorts die Rede. Aber erhebt diese Ausstellung, die bereits lange vor ihrer Eröffnung jeder Menge Kritik ausgesetzt war, überhaupt einen politischen Anspruch? Und macht sie wirklich Werbung

für das Kopftuch? „Es handelt sich um eine Modeausstellung“, betont Matthias Wagner K, Direktor des Museums, immer wieder in den Medien. Was tragen muslimische Frauen in Malaysia, was im Iran? Woher kommt die Kleidung, die sie tragen? Auf solche und ähnliche Fragen will die Ausstellung Antworten liefern. Zum ersten Mal gezeigt wurde die Schau im M. H. de Young Memorial Museum in San Francisco. Max Hollein, Leiter des Metropolitan Museum of Art in New York, rief das Projekt ins Leben. Die ausgestellte Mode wird unter dem Begriff „Modest Fashion“ zusammengefasst. So wird Mode bezeichnet, die bedeckt und „bescheiden“ ist, dazu gehört auch solche, die islamischen Bekleidungsregeln folgt. In Frankfurt kann man mal legere, luftige Kleider und Hosenanzüge, mal eng anliegende, mit Pailletten bestickte, opulente Roben bestaunen, an denen sowohl Designer*innen als auch Schneider*innen tagelang gesessen haben – „bescheiden“ stellt man sich anders vor. Aber die Ausstellung spielt genau mit diesen vermeintlichen Gegensä…