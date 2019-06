Lieblingsstreberin: Jess Bhamra

Damals lief der Film „Kick It Like Beckham“ in den Kinos. Und er nimmt sich genau diesem Thema an: zwei junge Frauen, die Fußball spielen. Während Jules (Keira Knightley) sich bei ihrer Familie bereits durchgesetzt hat, muss Jess (Parminder Nagra) heimlich kicken. Denn ihre Familie, vor allem ihre Mutter, möchte aus der Tochter, inzwischen im heiratsfähigen Alter, eine vorbildliche Inderin machen, die, statt sich im Schlamm zu wälzen, ein perfektes Aloo Gobi auftischen kann. Als sie beim Fußballspielen im Park entdeckt wird, beginnt Jess in einem Verein zu spielen – heimlich, um ihre traditionellen Eltern nicht zu enttäuschen. Neben dem Rassismus, dem sie ausgesetzt ist, erfährt sie als Fußballerin eine gehörige Portion Misogynie. Aber Jess bleibt stark: Allen Widrigkeiten zum Trotz setzt sie sich durch und schafft es, die Schule und ihre potenzielle Fußballkarriere unter einen Hut zu bekommen, ohne ihre Familie zu verraten.