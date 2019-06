„Mir Streiked“

Neben Michèle steht Fabienne, die ihre Tochter begleitet.

Was hat dich heute hier zum Petersplatz gebracht?

Fabienne: Ich gestehe, ich bin heute hier, weil meine zwölfjährige Tochter sehr aktiv ist. Sie hat sehr viele Mitschülerinnen mobilisiert und gestern im Lehrerzimmer in einem Referat über das Thema Feminismus und Frauen*Streik ganz viele Lehrer*innen noch von den Zielen des Streiks überzeugt. Auch an mir rüttelt sie viel und das ist auch für mich eine Chance, immer wieder über Fragen von Sexismus und Feminismus nachzudenken und selbst einen Schritt weiterzukommen.

Ladina und acht ihrer Mitschülerinnen sitzen auf einer Decke umringt von anderen Frauen, die zum Brunch gekommen sind. Sie alle tragen ein pinkes Tuch um den Kopf als Zeichen ihrer Unterstützung der Ziele des Frauen*Streiks.

Was hat dich dazu bewegt, heute am Streik teilzunehmen?

Ladina: Die Frauenbewegungen fand ich schon sehr lange spannend. Wahrscheinlich spielt da meine Großmutter eine wichtige Rolle. Sie war am letzten großen Frauenstreik 1991 beteiligt und hat mir viel mitgegeben. Wir haben uns sehr viel darüber unterhalten, warum sie damals dabei war. So wie sie es damals tat, wollte ich mich heute auch einbringen.

Was genau hast du gemacht?

Ich habe mich in meiner Schule engagiert. Gestern habe ich z. B. noch einen Vortrag im Lehrerzimmer gehalten, in dem ich erklärt habe, warum ich denke, dass es immer noch wichtig ist, am Frauen*Streik teilzunehmen.

Streiken deine Lehrerinnen heute auch?

Ob alle streiken, weiß ich nicht. Aber mein Klassenlehrer übernimmt bspw. die Aufgaben einer Kollegin, damit sie am Streik teilnehmen kann.

Was hast du denn gestern in deinem Vortrag gesagt?

Obwohl wir offiziell als gleichberechtigt gelten, gibt es noch so viele Erwartungen und Vorstellungen, wie eine Frau sein muss, was sie kann und darf. Das ist weiterhin ein Problem, gegen das ich mich auch heute wehren möchte.

Dem Austausch und dem gemütlichen Beisammensein folgte am frühen Nachmittag ein offizieller Akt. Um 14:30 Uhr übergaben die AG Frauen*Streik und die queerfeministische Hochschulgruppe ihre Streikforderungen an die Hochschulleitung, die von Sibylle Schürch vertreten wurde.

Mit Aline Voigt, Doktorandin im Department Geschichte, Aktivistin im Frauen*Streikkommittee der Stadt und Mitinitiatorin der Arbeitsgruppe Hochschulen an der Universität Basel habe ich über den Streik an der Hochschule und die Forderungen der Arbeitsgruppe gesprochen.

Warum hast du dich dazu entschlossen, dich aktiv an der Organisation des Frauen*Streiks zu beteiligen?

Aline: Es gab nicht den einen Grund. Ich bin 1991 im Jahr des ersten Frauenstreiks geboren. Rückblickend ist mir bewusst geworden, wie lange somit der letzte Frauenstreik schon her ist, bei dem sich Hunderttausende Frauen organisierten, um etwas zu erreichen. Ich hatte das Gefühl, dass es jetzt wieder ein Moment ist, an dem wir viel erreichen können, wenn wir uns organisieren.

Du hast dich zunächst im Streikkomittee der Stadt organisiert, dann aber beschlossen, die Arbeit auch in die Universität zu tragen. Warum?

Mir war es wichtig, dass auch an den Hochschulen etwas passiert. Das war bis jetzt nicht so, weil die Uni sich manchmal auch als unabhängig von der Gesellschaft versteht oder verstehen will. Aber das ist natürlich nicht so. Die universitären Strukturen sind historisch gewachsen und auf Männer ausgerichtet. Es ist Zeit, diese Strukturen konsequent zu hinterfragen.

Das Thema fair bezahlte Arbeit spielt in euren Forderungen, die ihr gerade an die Universitätsleitung übergeben habt, auch eine wichtige Rolle. Ist ungerechte Bezahlung also auch ein Problem, mit dem sich Hochschulen auseinandersetzen müssen?

Ja, in der Tat. Es ist hinreichend bekannt, dass in Berufen, in denen vor allem Frauen arbeiten – vor allem in reproduktiven und Care-Tätigkeiten – der Lohn besonders niedrig ist. Aus einer hochschulpolitischen Perspektive muss hinzugefügt werden, dass auch Geisteswissenschaftler*innen weniger verdienen als diejenigen mit Abschlüssen in den sogenannten MINT-Fächern, die anteilig mehr Männer studieren. Dazu gehört auch, dass sich beispielsweise die Universität Basel als eine MINT-Universität präsentiert, obwohl sie eine Volluniversität ist. Damit werden andere Disziplinen, die viel häufiger von Frauen gewählt werden, entwertet. So haben die Gender Studies z. B. nur eine Professur. Es kann auch nicht allein die Lösung sein, mehr Frauen dazu zu bewegen, sich in MINT-Fächern einzuschreiben. Vielmehr muss es auch darum gehen, dass Fächer, für die sich Frauen entscheiden, als gleichwertig anerkannt werden.

In euren Forderungen denkt ihr aber auch über die Grenzen der Universität als Arbeitgeberin nach.

Genau, unsere Forderungen formulieren eben nicht nur das Ziel, Frauen in hohe Positionen zu befördern. Es geht auch um eine Reflexion darüber, wie sich die Arbeit an der Universität gestaltet und unter welchen Bedingungen diese Arbeit stattfindet. Wie ich bereits gesagt habe, funktioniert die Uni noch auf Grundlage gewachsener Strukturen, in denen männliche Professoren arbeiteten, während bei ihnen zu Hause von Ehefrauen unbezahlt oder von Haushälterinnen schlecht bezahlte reproduktive Arbeit geleistet wurde. Diese Strukturen bestimmen noch heute die Arbeitsbedingungen, die es zu ändern gilt. Eine Idee von uns war es z. B., dass die Universität auch die Partner*innen von Angestellten der Uni, die die Hausarbeit verrichten, bezahlen könnte. Mal schauen, was sie dazu sagen!

Die Forderungen sind übergeben, was ist der nächste Schritt?

Mit der Übergabe der Forderungen soll zunächst ein Prozess angestoßen werden, in den Dialog zu treten. Ich hoffe, dass die Avuba (Assistierendenvereinigung der Universität Basel) und die Skuba (Studentische Körperschaft der Universität Basel) als Vertretungen des Mittelbaus und der Studierenden, unsere Forderungen aufgreifen und ihre Aufgabe wahrnehmen, unsere Interessen zu vertreten.

Welche Diskussionen habt ihr in der AG bei der Ausarbeitung der Forderung geführt?

Ich muss sagen, es war überraschend klar, um was es geht. Wenn wir diskutiert haben, dann ging es eher um Detailfragen, die wir diskutiert haben, wie z. B., ob wir es Elternzeit, Vaterschaftsurlaub oder Mutterschaftsurlaub nennen. Es gibt für beides pro und kontra und daher haben wir uns einfach dazu entschieden, beide Begrifflichkeiten in die Forderungen einzubeziehen. Insgesamt waren wir uns, auch aufgrund von Gesprächen, die wir schon vorher hatten, ziemlich schnell einig.

Der 14. Juni 1991, der Tag des ersten großen Frauenstreiks vor 28 Jahren, an dem etwa 500.000 Frauen innerhalb der Schweiz beteiligt waren, ist ein wichtiger Referenzpunkt, der immer wieder erwähnt wird. Dennoch, in vielerlei Hinsicht ist der Frauen*Streik 2019 nicht einfach eine Wiederholung oder Wiederauflage des Streiks von 1991. Was ist anders?

Ein kleines aber sichtbares Detail ist das Sternchen nach dem Wort Frauen*. Das gab es 1991 noch nicht. Für mich repräsentiert das Sternchen zwei Aspekte. Erstens weist es auf die Konstruiertheit von Geschlecht hin. Deswegen finde ich es wichtig, dem Begriff Mann* oder Männer* ein Sternchen anzufügen. Damit eben nicht Frauen* auf das Konstruiertsein reduziert werden. Der zweite Ansatz möchte mit dem Sternchen zum Ausdruck bringen, dass auch Menschen eingeschlossen werden, die unter Diskriminierung leiden, weil sie als Frauen* gelesen werden, obwohl sie sich vielleicht selbst gar nicht als Frauen verstehen. Insgesamt werden auch Fragen von intersektionalen Dynamiken der Diskriminierung viel deutlicher angesprochen. Das heißt, auch Fragen von Rassismus und Sexualität spielen eine wichtige Rolle bei diesem Streik, wenn es z. B. auch darum geht, dass viele besonders schlecht bezahlte Jobs in der Care-Arbeit vor allem von Migrantinnen* ausgeführt werden.