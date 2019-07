Die Anti-Ikone

VON Dominique Haensell

FOTOS: Maggie Shannon

Ein Blick auf ihren proppenvollen Twitter-Feed verrät: Roxane Gay ist weder unfreiwillig noch zufällig zum Rolemodel geworden. Auch wenn sich das Narrativ der „Bad Feminist“-Autorin hält, sie sei alles andere als ein gute Feministin und daher auch kein gutes Vorbild, so scheint es gerade dieser Mut zur eigenen Unzulänglichkeit zu sein, der ihr eine ebenso treue wie zahlreiche Fangemeinschaft beschert hat. Und Online-Gay liefert: Sie kommentiert ihren Friseurbesuch oder „The Bachelor“-Episoden ebenso scharfsinnig wie die US- Politik, legt sich bissig mit Widersacher*innen an – und erhält dabei Unterstützung durch eine Armee von Anhänger*innen.