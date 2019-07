Volle Kraft voraus

Anders als üblich offenbart die Kalifornierin mehr von ihrem wahren Ich als auf dem Debütalbum von 2017, auf welchem sie jeweils in die Rollen der Charaktere ihrer Songs schlüpfte. Jetzt folgt sie dem Prinzip: Schreib über das, was du kennst. Insofern verarbeitet Jackson nun traumatische Erfahrungen, die sie seit einem schweren Unfall 2012 gemacht hatte: Rollstuhl, Medikamentenabhängigkeit, Depression, ein selbst beschlossener kalter Entzug. Da sie auch das Vertrauen in ihre Musik verloren hatte, jedoch nicht aufhören konnte, Songs zu schreiben, stieg sie damals nur zaghaft wieder ins Jammen mit anderen ein, entwickelte mit der Zeit aber auch die neue Kompetenz, sich aus eigener Kraft aus dem Schlamassel zu ziehen. Auf „Wilderness“ thematisiert sie das und entstanden ist so ein mitreißendes Kraftwerk mit durchaus therapeutischer Wirkung.

Jade Jackson „Wilderness“

(Anti / Indigo/bereits erschienen)