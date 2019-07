Das Märchen vom Trauma

Natürlich kann eine freiwillige Abtreibung traumatisch sein und darüber müssen wir reden. Bloß liegt das in den seltensten Fällen an der Entscheidung, eine Schwangerschaft zu terminieren, sondern an den Umständen der Abtreibung. Denn eine Abtreibung ist kein Ereignis an und für sich, das von allen Schwangeren gleich empfunden wird, sondern – und das ist das gesicherte Ergebnis aller Studien – Stigmatisierung, Druck und vor allem Kriminalisierung haben massive Einflüsse auf die psychischen Langzeitfolgen. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland noch immer ein Verbrechen und werden im Strafrecht geregelt. Und weil das so ist, reden wir nicht darüber, und weil wir nicht darüber reden, können wir diesen Eingriff nicht produktiv verarbeiten. Nicht weil er so traumatisierend ist, sondern weil wir ihn nicht als Teil unseres Lebens begreifen dürfen.

