Heldinnen der Klangkunst

Von Tina Manske

Das Festival mit dem besten Logo aller Zeiten ist mittlerweile ein fester Programmpunkt der Berliner Musikszene. Es möchte eine Plattform sein für Komponist*innen und Musiker*innen des avantgardistischen Pop und der modernen Avantgarde. In diesem Jahr stellte Heroines of Sound zum sechsten Mal frühe und aktuelle Heldinnen der elektronischen Musik vor. Auf dem Gelände des Radialsystems, direkt neben der Spree und inmitten des touristischen Treibens um den Ostbahnhof, ist das Festival bestens angesiedelt. In diesem Jahr kamen mehr als dreißig Künstler*innen aus 14 Herkunftsländern nach Berlin. Das Thema Tabubrüche und Grenzüberschreitungen gab Gelegenheit zu vielen fruchtbaren Gesprächen, z. B. bei drei Diskussionspanels. Es gelte, so die Festivalleitung, ästhetische Normen infrage zu stellen, insbesondere in Zeiten von Massenmigration und erstarkenden rechten Tendenzen und unter Aufgabe des eurozentristischen Blicks.