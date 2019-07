Was ist dein Vermächtnis?

Die Macht der Wiederholung zeigt auch der Albumtitel, der auf ein Gedicht der Künstlerin und Autorin Margaret Burroughs verweist, in dem sie über das Vermächtnis ihrer Vorfahr*innen aufklärt – so wie es nun Woods selbst tut. Denn in ihrer Kunst erweist Woods jenen, die sie beflügeln, ihre Reverenz – in der Tradition des Samplings verwendet sie Passagen aus Gedichten für ihre Tracks und appelliert an ihre Zuhörer*innen mit der Frage „Was wird euer Erbe sein?“.