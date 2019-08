Lila High Heels

Von Arno Raffeiner

Mein Emanzipationserlebnis hatte ich mit 13. Es war Sommer, S. hatte sich die Kassette von „Lovesexy“ besorgt, wir hörten zusammen auf dem Walkman mit geteilten Kopfhörern. Wie verboten dieses zarte Männlein auf dem Kassettencover aussah, hüllenlos auf riesigen Blumenkelchen thronend! Wie unglaublich es klang, wenn diese Stimme einfach nur „yeah, yeah, yeah, yeeeeeah“ machte! Ich hab es heute noch im Ohr. Dieses Männlein war Prince, und es hatte die Macht, mit einem Foto und vier Yeahs alles umzuwerfen, was ich mir bis dahin über Geschlechterrollen ausgemalt hatte. „I’m not a woman / I’m not a man / I am something that you’ll never understand“, sang es.