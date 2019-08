Hä? Was heißt Sexpositiv?

Von Laura Méritt

Heiß her ging es zu allen Zeiten der Frauenbewegung. Der Begriff sexpositiv kam in den 1970er-Jahren in Diskussionen darüber auf, wie eine gewaltvolle patriarchale Gesellschaft und das daraus resultierende Bild von Sexualität verändert werden könne. Die Frauenbewegung hinterfragte sexuelle Liberalisierung, strukturelle Gewalt wurde in privaten wie in linken Kreisen thematisiert. Dem Einfluss der Medien wurde zugeschrieben, dass sich normierte patriarchale und kapitalistisch verwertbare Beziehungs- und Sexualitätsmuster verbreiteten. Zusätzlich konditionierten Mainstreampornos die klassische Rollenverteilung der Geschlechter und diskriminieren bis heute abweichende Praktiken und Personen.

In dieser Bestandsaufnahme waren sich alle Flügel der Bewegung einig, die daraus folgenden Aktionen fielen unterschiedlich aus. Ab 1979 gründeten sich antipornografische Gruppen, die tatkräftig und gesetzlich gegen objektivierende und gewaltvolle Darstellungen von Frauen loszogen und ihren Wirkungsbereich auf Prostitution und SM ausdehnten. Das rief Aktivist*innen aus verschiedenen Bereichen in die Öffentlichkeit, die sich als sexpositive Bewegung formierten: Zensurgegner*innen, LGBTI*-Personen, Sexradikale und Aktivist*innen, BDSM und Sexarbeit praktizierende oder befürwortende Feminist*innen und andere antiautoritäre Frauenbewegte. Der sexpositive Flügel setzte auf Sexualität und Bildung, die mit positiven Worten, Bildern und Verhaltensweisen die Gesellschaft verändert.