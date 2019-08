Fehlstunden for Future

Maja, 16, Freie Waldorfschule

Ohne unseren Lebensraum können wir nicht existieren und das muss uns interessieren. Es

wird immer stärkere Klimakatastrophen geben, wenn wir nichts verändern. Menschen mit wenig Geld können es sich nicht leisten, an Orte zu ziehen, an denen die Folgen des Klimawandels noch nicht so schlimm sind, und werden dann als Erstes umkommen. Die Menschen, die verantwortlich für diese Klimakatastrophen sind, sind aber als Letztes dran. Deshalb ist es für mich selbstverständlich, hier zu sein. Ich habe das Gefühl, dass die Politiker nicht darauf achten, dass es noch Generationen gibt, die nach ihnen leben werden.

Ella, 24, Studentin

Ich finde es cool, dass die jungen Leute das machen. Es ist voll wichtig, dass es die Bewegung gibt, weil ich manchmal das Gefühl habe, es ist etwas, das unsere Generation mega beeinflussen und die Welt verändern wird, und das vergisst man manchmal. Ich wünsche mir, dass CO2 besteuert wird, sodass Konzerne, die zu viel auspuffen, mehr Geld zahlen müssen. Das würde ich gut finden, weil die einfach hauptverantwortlich sind.

Riannah, 17, Gymnasiu…