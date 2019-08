Ja heißt Nein

Von Leona Stahlmann

Illustration: ZorZor

Und dann ist es trotz allem auch mir passiert: die eine Szene, in der nichts mehr passte. Und in der sich alles, was ich vorher in seinem Gelingen selbstverständlich gefunden hatte, gegeneinander verschob: der Schmerz. Die Ohnmacht. Und das kapitale NEIN in meinem Kopf, das ganz plötzlich kein Spiel mehr war, sondern bitterer Ernst. Bis zu dem Mann, mit dem es schiefging, war sexueller Konsens für mich ein so alter Hut, dass er nicht mal mehr unter Vintage gelabelt und überteuert in einem Kreuzberger Secondhandladen angepriesen hätte werden können: KonsensSchnonsens.