Der mitreißendste Track ist dennoch das poppige „Lelele“, dessen Lyrics und Attitude („Roll down your window / now give me your money“) beim ersten Hinhören etwas an Rihannas „Bitch better have my money“ erinnern. Generell bewegt sich „The Opera“ auf dem Level internationaler Musikproduktion und lässt, was die technischen und künstlerischen Sound-Entscheidungen angeht, die meisten hiesigen Musiker*innen weit hinter sich. Dass nicht der vermarktbare Track „Lelele“, sondern das siebenminütige Opus „Weapons“ vorab erschien, ist wohl programmatisch für diese Zusammenarbeit: Mehr ist mehr. Den sphärischen Gesang, das gemächliche Tempo und die elegischen Klänge muss man mögen, wenngleich Komposition und Produktion dieser Platte erstklassig sind.

Miss Platnum & Bazzazian „The Opera“ Urban/Universal