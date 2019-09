Am Fließband

Als Maria nach Deutschland aufbricht, erwartet sie einen angemessenen Arbeitsplatz. Was sie allerdings gleich zu Beginn lernt: Hier wird ihr nichts geschenkt. Um die Anstellung im Ausland überhaupt erst antreten zu können, muss sie 750 Euro Vermittlungsgebühr zahlen: 350 Euro vor ihrer Abreise und 400 Euro nach Eingang der ersten Gehaltszahlung. Rechnet sie das Busticket nach Deutschland hinzu, liegen ihre Kosten bei rund 1000 Euro. Das Geld dafür borgt sich Maria in Rumänien. Denn zahlen muss sie, obwohl rechtlich gesehen ihr Arbeitgeber für ihre Reise- und Unterbringungskosten aufkommen müsste.

Nach ihren ersten Monaten in Deutschland wird von Maria verlangt, dass sie eine Zuzahlung für ihre Unterkunft leisten soll. Der Betrag variiert: „Je nachdem wie viele Personen im Raum schlafen, je nachdem wie viele im gleichen Bett schlafen. Für 300 Euro pro Person schlafen nur zwei Personen in einem Bett, für 200 Euro sind es drei.“ Die Arbeit selbst findet Maria in Ordnung. Teil eines Algorithmus zu sein, allerdings nicht. Bei der Arbeit kommt es auf Geschwindigkeit an. Pausen gibt es fast keine. 260, 280 oder sogar 300 Arbeitsstunden pro Monat sind normal. Die Tage verlaufen ähnlich. Von der Arbeit kommen. Zum Supermarkt gehen. Sauber machen. Zu Hause in Rumänien anrufen. Schlafen gehen. Und alles wieder von vorne. Dazwischen passiert nicht viel. Am Ende des Monats erhält Maria ein Gehalt von 950 bis 1000 Euro. Es werden Abzüge gemacht: Für die Unterbringung, Nebenkosten, Krankenkasse, Arbeitsausrüstung, Fahrtkosten zur Arbeit und zurück. Manchmal selbst für Krankentage.

Nach sechs Monaten Arbeit auf dem Schlachthof – in einem absurden Rhythmus – bekommt sie eine Infektion: „Meine Schuhe waren nicht neu, eine andere Person hatte sie vor mir benutzt.“ Da sie sich nicht krankmelden möchte, schiebt sie den Besuch bei einer*m Ärzt*in so lange auf, bis sie nicht mehr laufen kann. Ihr wird gesagt, dass sie operiert werden muss. Für ihre*n Arbeitgeber*in bedeutet das, dass sie fehlen wird. Eine fehlende Arbeiterin ist eine wertlose Arbeiterin. Sie wird gefeuert.

In einem ihrer Artikel erklärt Ursula Mense-Petermann, Professorin an der Universität Bielefeld, dass die größten deutschen Fleischproduzent*innen im Laufe der Zeit ein System entwickelt haben, das auf osteuropäische Fremdunternehmen angewiesen ist. Indem sie ihre Arbeitnehmer*innen durch Fremdunternehmen einstellen, haben sie ihnen gegenüber keine Verpflichtungen wie bei regulär Beschäftigten. Auf der anderen Seite stehen all die Arbeiter*innen, die bereit sind, solche intensive Arbeitsrhythmen und schlechte Konditionen zu akzeptieren. Dieses System erlaubt Produzent*innen Kosten bei ihren Arbeitskräften einzusparen. Ein ganzes Schwein zu schlachten kostet nur 1,50 Euro. Fleischproduktion erfolgt bei wettbewerbsfähigen Preisen. Währenddessen machen zehn der größten Unternehmen in Deutschland jedes Jahr rund zwanzig Billionen Euro Gewinn.

2011, mit Ende zwanzig, beschließt auch Iulia*, ihren Job im Hotelgewerbe in Rumänien aufzugeben. Ihr damaliges Einkommen ist kaum ausreichend, um die Lebenskosten zu decken, und eine Aussicht auf Verbesserung gibt es nicht. Sie spricht kein Deutsch, also wendet sie sich an ein rumänisches Vermittlungsunternehmen. Nach ihrer Kündigung im Hotel arbeitet sie zunächst unbezahlt in dem Unternehmen, bis sie dort für einsetzbar in der deutschen Fleischindustrie befunden wird. Im Ausland ist es hart für Iulia. Sie beginnt ihre Schichten um ein Uhr nachts und beendet sie 12, 13 oder sogar 14 Stunden später. Die Kälte in der Fabrik setzt ihr zu. Ihr ganzer Körper ist geschafft, ihre Lungen schmerzen. Am Fließband müssen ihre Bewegungen schnell sein. Dabei steht stets eine Person hinter ihr und passt auf, alles wird überprüft. Ihr Vorarbeiter wird schnell wütend. Dann schreit er und wirft Dinge nach ihr. „Er war sehr aggressiv“, erinnert sich Iulia, „sowohl verbal als auch körperlich. Aber er war auch sehr gut in seinem Job. Der Job war seine Leiden- schaft.“ Iulias Vorarbeiter steigert den Umsatz, Grund genug für die Fabrikleitung, sein Verhalten durchgehen zu lassen.

Die Probleme mit dem Vorarbeiter beschränken sich nicht nur auf die Arbeit in der Fabrik. Obwohl die Unterkünfte geschlechtergetrennt sind, schläft er immer wieder im Wohnbereich der Frauen. Eines Tages findet Iulia heraus, dass er in den Raum ihrer Kollegin eindringt und sie belästigt: „Er hat sie angefasst und geschlagen. Sie sollte sich für ihn ausziehen.“ Ihre Kollegin fühlt sich ausgeliefert. Als alleinerziehende Mutter hängen ihre Kinder von dem Einkommen ab, das sie nach Hause schickt. „Meine Kolleginnen mussten diese Dinge irgendwie akzeptieren, weil sie, wie soll ich es sagen“, Iulia stockt, „weil sie einfach verzweifelt waren.“ Eine andere Kollegin macht ähnliche Erfahrungen und zeigt den Vorarbeiter bei der Fabrikleitung an. Wegen mangelnder Beweislage wird der Sache allerdings nicht weiter nachgegangen. Der Vorarbeiter behält seine Anstellung.

Die Probleme auf der Arbeit und in der Unterkunft werden für Iulia zu viel. Sie kündigt, gibt aber ihren Plan von einem Arbeitsverhältnis im Ausland nicht auf. Mit dem Vorsatz, mit einer besseren Anstellung bald wieder im Ausland zu sein, kehrt Iulia nach Rumänien zurück. Für ihren Plan braucht Iulia eine rumänische Vermittlung, ein Unternehmen in Rumänien, ein Unternehmen in Polen (wo ihr Vertrag offiziell registriert wird) und ein Fremdunternehmen in Deutschland. Von ihrer Arbeit profitieren vier Vermittler*innen aus drei Staaten – alle mit ihrem eigenen Anteil.