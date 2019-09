Sehnsucht nach Befreiung

Ursula findet die neuen Perspektiven der Hippies, die sich für offene Liebe und Gewaltfreiheit einsetzen, interessant. Sie will mitmachen, auch weil sie sich in Grimm verliebt hat, der sie so ernst nimmt wie sonst niemand. Der Lehrer kämpft für Freiheit und Frieden – doch er ist scheinheilig und bleibt wie so viele andere bei der Verwirklichung der hohen Ziele an den eigenen Bedürfnissen hängen. Grimm schläft mit allen Frauen, nur nicht mit Ursula. Sie beschließt, sich zu rächen.

Petra Lüschows „Petting statt Pershing“ lebt vor allem von der Figur der Ursula, die zu schlau ist für die Enge, in der sie aufwächst. Sie allein ist so spannend, dass dem Film der Verzicht auf die eine oder andere Nebenhandlung und -figur gutgetan hätte. Lüschow ist dennoch ein witziges Porträt einer Zeit gelungen, die versucht, sich den Konservatismus abzuschütteln.

Petting statt Pershing D 2018.

Regie: Petra Lüschow. Mit: Anna Florkowski, Florian Stetter, Christina Große, Thorsten Merten u. a., 97 Min.,

Start: 26.07.