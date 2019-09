Unter der Lupe

The Remains – Nach der Odyssee

Von Maxi Braun

Nathalie Borgers verfolgt mit ihrem Dokumentarfilm einen ungewöhnlichen Ansatz zum Thema Seenotrettung: Sie geht der Frage nach, was von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, übrig bleibt. Das sind einerseits Artefakte wie Bootswracks und Schwimmwesten, aber auch die Körper der Ertrunkenen, die in den meist anonymen Gräbern in Küstennähe ihre letzte Ruhe finden. Andererseits bleiben aber auch die Angehörigen und Helfer*innen mitsamt ihrer Trauer, Wut und Ohnmacht zurück. Einer von ihnen ist Farzat, der 2014 mit seiner Frau nach Österreich kommt. Die restliche Familie will 2015 folgen, 28 Verwandte wagen die riskante Überfahrt von der Türkei nach Griechenland. Das Boot kentert und sinkt, 14 Menschen überleben, 13 sterben oder sind bis heute vermisst. Farzats Geschichte ist nur eine von vielen, die in „The Remains“ erzählt wird. Wie er blicken alle Interviewten direkt in die Kamera, ringen immer wieder um Fassung. Kein Schnitt schafft Distanz, die Opfer werden vollständig exponiert. Was voyeuristisch klingt, macht es aber auch unmöglich, wegzusehen, und verweigert bewusst die Antwort darauf, wie ein Mensch all das verkraften soll. Der Film kommt ohne Kommentar, ohne Expert*innenmeinung aus und versucht nicht, die Fluchtmotive der Menschen oder die Todesangst der Ertrinkenden nachvollziehbar zu machen. Die Nahaufnahmen der Gesichter derer, deren Schmerz unermesslich ist, sind eindrücklich genug. Was uns als Zuschauer*innen bleibt, ist nur das berechtigte Gefühl, nicht genug dagegen zu unternehmen.

The Remains – Nach der Odyssee AT 2019. Regie: Nathalie Borgers. 90 Min., Start: 26.09.

Gelobt sei Gott

Von Anna Opel