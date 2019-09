Lieblingsstreberin: Charlie Bradbury

Von Bahar Sheikh

Illustration: Kristina Wedel

Fans der Serie „Supernatural“ verbringen die meiste Zeit vor dem Fernseher mit den Monsterjägern und Brüdern Sam und Dean Winchester, gefolgt von ihren besten Kumpels Bobby und Castiel. Das Diverseste an diesem Cast ist, dass Castiel ein Engel ist. Den wenigen starken Frauencharakteren der Serie wird nicht ganz so viel Zeit auf dem Bildschirm zugestanden. In der siebten Staffel taucht die Hackerin Charlie auf: Sie hilft Sam und Dean, die größte aktuelle Bedrohung für die Menschheit, die Leviathane, schleimige Monster aus der Hölle, zu besiegen. In diese Situation gerät sie nicht ganz freiwillig und will nach der ganzen Geschichte eigentlich nichts mehr mit den Brüdern zu tun haben. Doch später treffen sie sich wieder und Charlie entscheidet sich, selbst zur Jägerin zu werden. Ihre Skills in Sachen Täuschung sind so ausgefeilt, dass sie sich eine neue Identität zugelegt hat und es gar nicht so klar ist, wie sie wirklich heißt und wo sie herkommt.