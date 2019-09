Tanz die Psychose

Das zumindest legt das Video zur Single „Young Republicans“ nahe. Konsum – konsequent

zu Ende gedacht und in eine unwiderstehliche Pophymne gegossen, mit viel Hall und Eighties-Vibe. Für das US-Radio war der Song zu heiß. Er wurde nicht in die Rotation aufgenommen. Hält Trump-Amerika einen vierminütigen Popsong nicht aus? Dabei könnte man wohlig in einer warmen Wall of Sound versinken und die Außenwelt für eine Weile vergessen. Der frühe, oft noch rumpelige Dreampop von Lower Dens ist einem immer komplexeren Soundarrangement gewichen. Ein scheinbar undurchdringlicher Vorhang aus Synthesizern, Klangüberlagerungen und Instrumenten, die in diesem sphärischen Nebel zerfließen wie Aquarellfarbe. In bedächtigeren Songs wie „Hand Of God“ und „Real Thing“ klingen Lower Dens mehr denn je nach Beach House. An anderer Stelle spricht dann eine Dringlichkeit und ein Tatendrang, der die schwerfällige Melancholie ihrer Baltimore-Kolleg*innen eiskalt abschüttelt. Bei all dem politischen Agitationswillen ist „The Competition“ vor allem ein Aufruf zu mehr (Zwischen-)Menschlichkeit. Wenn auch Hunters Lösung…