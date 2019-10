Von Luise Vörkel

There will be people / who will say you don’t mix this with that / And you will say: watch me!“ Dieses Zitat des Techno-Kollektivs Underground Resistance leitet das dritte Album von Adam Bainbridge alias Kindness ein. Es heißt „Something Like A War“ – ein programmatisches Statement. „Manchmal hat es eine verbindende Wirkung zu zeigen, dass du gegen etwas bist“, erklärt Bainbridge dazu im Missy-Interview. „Mit dieser Zeile möchte ich mich gegen einen elitären Blick auf Musik und Kultur wenden, der beispiels-

weise besagt, dass du nicht gleichzeitig Steve Reich und Rihanna hören kannst. Natürlich kannst du das, gerade das ist interessant!“