Rechtes Erzählen, linkes Schweigen

Interview: Isabella Caldart

Illustration: Tina Kaden

Ihr habt euer Buch „Frauen*rechte und Frauen*hass“ im Kollektiv geschrieben. Wie kam es dazu?

Anna O. Berg: Wir kennen uns alle über das Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus, sind aber nicht nur Kolleg*innen, sondern auch Freund*innen. Die Zu- sammenarbeit am Buch kam zustande, als wir die Ereignisse rund um Chemnitz, Köthen, Kandel und die rechtsextremen Frauenmärsche beobachteten. Uns fiel auf, dass eine genderkritische Perspektive in der Diskussion fehlte. Dadurch entstand das Bedürfnis, in diese Debatten zu intervenieren, und wir verfassten gemeinsam den Text „Toxische Männlichkeit von Kandel bis Chemnitz“. Wegen der daran anknüpfenden Diskussionen und des vielen guten Feedbacks haben wir beschlossen, die andiskutierten Thesen zu vertiefen und ein Buch zu schreiben.