Meine heisse, be_hinderte Community

Interview: Ulla Heinrich

Loree, mit deiner Arbeit schaffst du neue Perspektiven auf die Verbindung von Queerness, Be_hinderung und sozialer Gerechtigkeit. Was war zuerst da, dein Porno oder dein Doktortitel?

Meine Forschung und Arbeit gehen immer von meiner gelebten Erfahrung aus. Als Erstes habe ich ein Grundstudium in Geschlechterforschung absolviert. Das war das erste Mal, dass ich einen Zugang zu Sprache und Werkzeugen für die Analyse von gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten bekommen habe, von denen ich auch selbst betroffen bin: Sexismus, Homofeindlichkeit und Diskriminierung von Menschen mit Be_hinderung. In dieser Zeit habe ich mich außerdem stark in der Disability-Justice- Bewegung engagiert.