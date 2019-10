„Ich wachse da immer noch rein“

Interview: Hengameh Yaghoobifarah

Transkription und Übersetzung: Marie Serah Ebcinoglu

Identifiziert ihr euch als alt?

Peggy Piesche: Ich identifiziere mich als älter. Meine Berliner Community ist intergenerational, ich fühle mich der Kategorie eher zugehörig als noch vor fünf Jahren. Ich bin 51.

Deborah Moses Sanks: Ich fühle mich auch älter. Ich bin fast siebzig Jahre alt.

Als ihr jünger wart, sagen wir in euren Zwanzigern, habt ihr da über queeres Altern nachgedacht?

DMS: Ich hatte mein Coming-out erst später, in meinen Vierzigern. In meinen Zwanzigern habe ich gar nicht über das Altern nachgedacht. Ich dachte, ich habe so viel Zeit. Ich habe gearbeitet, hatte eine Tochter und wollte meinen Abschluss machen, war also gut beschäftigt. Ich dachte nie, dass ich älter werde – ich dachte, nur meine Tochter wird älter, aber das hat nichts mit mir zu tun. Ich war trotzdem auf Partys und so.