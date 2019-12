Kleinstadtblues

Von Bahati

Illustration: Lisa Tegtmeier

Ich sitze im Zug nach Zwickau und mit mir fährt meine Anspannung. Der einzige Grund für mich als Schwarze Frau, eine vierstündige Bahnfahrt durch Sachsen in Kauf zu nehmen, ist meine Oma, die in einer vogtländischen Kleinstadt lebt. Dort habe ich 18 Jahre meines Lebens verbracht, bei meinen Großeltern bin ich aufgewachsen. Mein Vater musste nach seinem Studium die DDR unverzüglich verlassen und ging in sein Heimatland Tansania zurück. Meine Mutter hat sich nach einem missglückten Ausreiseversuch bis heute nicht erholt. Mein Opa war Akkordeonbaumeister und arbeitete in der DDR in der Werkstatt, die sich in unserem Haus befand, als Zulieferer für einen Volkseigenen Betrieb. Meine Oma

erledigte Büroarbeiten und schmiss den Haushalt. Da mein Opa als Akkordeonbaumeister sowie als Mitglied des Kirchenvorstands ein bekannter und respektierter Mann im Ort war, behandelten mich die meisten Leute mit Respekt. Ich war nicht die „Schwarze“, sondern die Enkelin von Herrn G. Dieselben Kleinstadtstrukturen, die mich so vor Rassismus schützten, schützen ebenso Nazis, die in ostdeutschen Provinzen nicht-weiße Menschen angreifen. Denn wer würde schon seinen Nachbarn verpfeifen?